Матвиенко потребовала ликвидировать функционирующие как «прокладки» институты развития

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами верхней палаты парламента призвала провести аудит деятельности институтов развития в России и ликвидировать некоторые за ненадобностью.

«Я предполагаю провести серьезную ревизию, своего рода такой профессиональный аудит их деятельности и принять решение. Те, которые эффективны, безусловно, сохранить, остальные – просто ликвидировать за ненадобностью», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, создание институтов развития «дело хорошее, модное, современное». «Но наше взаимодействие с ними показывает, что далеко не все из них работают результативно», – отметила спикер.

Некоторые институты развития, подчеркнула Матвиенко, «просто выполняют функции прокладок по перекачиванию немалых средств федерального бюджета, тратится немало средств на их содержание».

«Зарплата сотрудников в некоторых таких институтах просто зашкаливает. И зарплата руководителей многократно превышает зарплату министра, скажем», – пояснила председатель Совета Федерации.

Она подчеркнула, что эта ситуация не может считаться нормальной. «За результаты никто не спрашивает. Иногда складывается впечатление, что некоторые из них созданы для выгодного трудоустройства нужных людей. Я примеры не буду приводить, они убийственны», – подчеркнула Матвиенко.