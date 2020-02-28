Великий герцог Люксембурга Анри решил приехать на празднование 9 мая в Москве

Великий герцог Люксембурга Анри приедет на празднование 9 мая в Москве, сказал министр иностранных дел страны Жан Ассельборн.

«Я могу вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 мая в Москву», – передает РИА «Новости» слова Ассельборна перед началом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В свою очередь Лавров отметил, что Россия рассчитывает на приезд великого герцога Анри на торжества в честь 75-летия Победы.

Ранее сообщалось, что в Москву на День Победы приедет также глава КНР Си Цзиньпин.

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