Австрия выступила против санкций США в отношении «Северного потока – 2»

Австрия выступает против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и надеется, что проект будет завершен, заявил посол страны в России Йоханнес Айгнер.

Айгнер заявил, что «Австрия поддерживает проект «Северный поток – 2», потому что он считается важным для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно – для энергетической безопасности Европы», передает РИА «Новости».

Вена исходит из того, что «Северный поток – 2», «несмотря на американские санкции, будет завершен».

При этом посол напомнил, что проект ведется с участием не правительства Австрии, а австрийской энергетической компании OMV.

«С точки зрения Австрии, речь идет об улучшении энергетической безопасности для всех стран Европы. Россия при этом, как поставщик энергии, играет важную роль. С 1968 года она надежно обеспечивает энергией Австрию. В целом наша страна негативно относится к экстерриториальным санкциям», – подчеркнул он.

Ранее в Германии задумались о защите компаний от санкций по «Северному потоку – 2».

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