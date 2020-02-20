В Германии задумались о защите компаний от санкций по «Северному потоку – 2»

В ближайшие недели может решиться вопрос введения правительством Германии мер защиты своих компаний от санкций против «Северного потока – 2», заявил председатель правления Германо-Российского Форума Маттиас Платцек.

«Правительство Германии и лично канцлер поддерживают этот проект, выражала она эту мысль всегда. Все остальные детали – поживем, увидим. Многое решится в ближайшие недели», – передает его слова РИА «Новости».

Платцек пообещал, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено, хотя работа и стала сложнее.

«Проект будет завершен. Конечно, работа над ним сейчас стала намного сложнее, поэтому сдвигаются временные рамки, проект немного задерживается. Но тем не менее, своей ценности он от этого не теряет. И я уверен, что положительный эффект от него мы почувствуем», – отметил политик.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США.

До этого немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2». Они должны быть направлены против инвесторов и компаний, которые принимают газ по газопроводу.

В Бундестаге призвали ЕС выступить против санкций США.