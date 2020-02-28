Столтенберг обвинил Сирию и Россию в «неизбирательных авиаударах»

Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил сирийские ВВС и «поддерживающие их» в провинции Идлиб ВКС России в «неизбирательных авиаударах», сообщил представитель генсека.

По словам представителя генсека, Столтенберг призвал избегать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, которая «и так является ужасающей». Он также попросил все стороны способствовать деэскалации конфликта, передает Deutsche Welle.

Столтенберг призвал Сирию и Россию уважать международное право, прекратить наступление и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию.

В Госдепартаменте США часть ответственности за напряженную ситуацию в сирийском Идлибе возложили на Тегеран.

«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО – Турцию – и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом (Башара) Асада, России и поддерживаемых Ираном сил», – подчеркивается в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Турции сообщили о гибели 30 турецких военных в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийском Идлибе развивается в пользу Турции: «У нас трое погибших, но у (сирийского) режима потери большие». Перед этим Эрдоган пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе.

Напомним, осенью в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии.