Эрдоган заявил о развитии событий в Идлибе в пользу Турции

Ситуация в сирийском Идлибе развивается в пользу Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас события в Идлибе развиваются в нашу пользу. У нас трое погибших, но у (сирийского) режима потери большие. Борьба наша там продолжается. Переговоры с Россией продолжаются», – передает его слова РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что турецкие военные в Идлибе действуют якобы на основе турецко-сирийского соглашения, заключенного еще в 1998 году в Адане.

Накануне Эрдоган пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе.

Ранее минобороны Турции сообщило, что жертвами удара, который нанесли ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб, стали двое турецких военных. Также сообщалось, что при атаке турецких сил у Тель-Абьяда убито несколько сирийских военных, в том числе подполковник армии САР.