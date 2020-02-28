Москвич решил продать проблемный «бэтмобиль» американскому фанату комиксов

Владелец самодельного «бэтмобиля» из Москвы сообщил, что на машине невозможно ездить по городу, потому он решил ее продать известному американцу, фанату комиксов.

Хозяин машины рассказал, что уже оплатил штраф в размере 40 тыс. рублей и забрал автомобиль. Он отметил, что не смог поставить машину на учет из-за габаритов, передает «Московский комсомолец».

Бэтмобиль в Москве



Правда, таких драматичных погонь, как в Готэме не будет, потому что у нас сразу гаишники остановят из-за нестандартности автомобиля pic.twitter.com/Zhp7oozYUH — Дикая Москва (@WildWildMoscow) February 24, 2020

«Но даже если бы мне и удалось ее зарегистрировать, все равно невозможно было бы ездить на ней по городу. Тут же возникли бы проблемы с парковкой, вхождением в повороты. Что тут поделать», – добавил он.

Мужчина также сообщил, что планирует продать «бэтмобиль» и уже нашел покупателя в США.

«Мы назовем и сумму, и имя покупателя после того, как сделка состоится. Это человек очень известный, бывший спортсмен. Он фанат комиксов и всего, что с этим связано», – добавил он.

Ранее сотрудники ГИБДД Москвы остановили на Кутузовском проспекте местного жителя, который катался на незарегистрированном самодельном «бэтмобиле», машина была изъята.