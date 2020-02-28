Москвич решил продать проблемный «бэтмобиль» американскому фанату комиксов

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28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:59  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Как Украина мешает России принять наследство СССР

Знаменитые сокровища Алмазного фонда России - даже они стали предметом желаний КиеваФото: Юрий Сомов/РИА Новости
Украина вот уже почти тридцать лет ведет с Россией необъявленную войну за советское наследство – и об этом обмолвился даже президент Путин. Логика Киева, претендующего даже на российский Алмазный фонд и золотой запас, абсурдна, однако суды за границей порою встают на сторону Украины. Почему же так происходит? Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

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              Москвич решил продать проблемный «бэтмобиль» американскому фанату комиксов

              28 февраля 2020, 09:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Владелец самодельного «бэтмобиля» из Москвы сообщил, что на машине невозможно ездить по городу, потому он решил ее продать известному американцу, фанату комиксов.

              Хозяин машины рассказал, что уже оплатил штраф в размере 40 тыс. рублей и забрал автомобиль. Он отметил, что не смог поставить машину на учет из-за габаритов, передает «Московский комсомолец».

              «Но даже если бы мне и удалось ее зарегистрировать, все равно невозможно было бы ездить на ней по городу. Тут же возникли бы проблемы с парковкой, вхождением в повороты. Что тут поделать», – добавил он.

              Мужчина также сообщил, что планирует продать «бэтмобиль» и уже нашел покупателя в США.

              «Мы назовем и сумму, и имя покупателя после того, как сделка состоится. Это человек очень известный, бывший спортсмен. Он фанат комиксов и всего, что с этим связано», – добавил он.

              Ранее сотрудники ГИБДД Москвы остановили на Кутузовском проспекте местного жителя, который катался на незарегистрированном самодельном «бэтмобиле», машина была изъята.


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