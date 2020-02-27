РАН решила пожаловаться на Маска в ООН

Российская академия наук собирается отправить в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, заявил научный сотрудник Института астрономии РАН, астрофизик Николай Самусь.

«Мы сейчас занимаемся подготовкой письма от РАН, и завтра с вице-президентом РАН (Юрием) Балегой мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдет», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что из-за следов от светящихся отраженным от Солнца светом спутников Starlink будут испорчены 30-40% астрономических снимков.

Самусь сообщил, что идею поддержали и коллеги из Европейского астрономического общества. На совещании этого объединения его члены обратились к национальным структурам, чтобы те призвали ограничить развертывание крупных спутниковых систем. Планы российских ученых, в частности, поддержали португальские ученые.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблемах космического мусора, который окружил планету. На низкой околоземной орбите его больше всего, и там же сосредоточены 66% всех действующих спутников (1,4 тыс.). Это число увеличится в разы из-за Илона Маска с его проектом Starlink, по которому планируется запустить почти 12 тыс. новых спутников.