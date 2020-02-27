Жителям пострадавших от наводнений регионов Дальнего Востока выделили 2,5 млрд рублей

На социальную поддержку жителей Дальнего Востока, жилые помещения которых были утрачены или повреждены из-за паводка летом 2019 года, правительство выделило более 2,5 млрд рублей, следует из распоряжения.

«Более 2,5 млрд рублей выделено Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка в июле – августе 2019 года», – сообщается на сайте правительства.

Минстрою выделены из резервного фонда правительства 2 млрд 536 млн 108,5 тыс. рублей. Из них бюджету Амурской области будет выделено более 347 млн рублей, Хабаровскому краю –1,3 млрд рублей, Еврейской автономной области – более 860 млн рублей.

До 1 февраля 2021 года Минстрой должен предоставить доклад об использовании средств.

В декабре вице-премьер России Виталий Мутко сообщал, что в Тулуне, который пострадал от паводка, решены почти все связанные с жильем проблемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о наводнении, от которого сильнее всего пострадал Тулун.