На практику пригласили больше 500 победителей «Профстажировки 2.0»

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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

Талиб Квели стал жертвой русофобского мифаФото: Byron Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из России − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики. Подробности...
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Жители богатых стран выкидывают стариков на улицу

Многих стариков на Западе ожидает крайне печальная участьФото: USA TODAY NETWORK/Reuters
Некрасивым секретом «золотого миллиарда» является феномен под названием granny dumping – буквально «бабушка на выброс». Это практика оставления престарелых в клиниках и общественных местах родными, которые устали о них заботиться. И хотя этой тенденции уже несколько десятилетий, в последние годы она особенно обострилась. Что происходит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...
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Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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              На практику пригласили больше 500 победителей «Профстажировки 2.0»

              27 февраля 2020, 14:33

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Объявлены победители первой волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»: это студенты российских вузов и ссузов, которые получили приглашение на практику или стажировку после успешного решения кейсов компаний.

              В приветственном письме первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко говорится, что конкурс «Профстажировки 2.0», реализуемый совместно АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом, «содействует решению стратегических задач развития страны, поставленных в майском указе президента страны Владимира Путина», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Он добавил, что «первая волна конкурса «Профстажировки 2.0» показала, что проект нужен и реально востребован молодежью, работодателями, образовательными учреждениями», он может «дать путевку в успешное профессиональное будущее тысячам российских студентов».

              «В рамках первой волны конкурса свои работы представили 3 тыс. 872 студента. Задания для них подготовили наши партнеры – сегодня это 1 тыс. 192 компании. Лучших определяли сами работодатели, оценивая оригинальность и актуальность предложенных решений. По итогам этой оценки победителями стали 505 студентов из 55 регионов России. Все они получили приглашение на практики или стажировки. Всего же во время первой волны на платформе профстажировки.рф зарегистрировались 81 тыс. 223 человека», – отметил в свою очередь генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что больше всего студентов, получивших приглашения, – из Брянской области (78), Алтайского края (52) и Чувашской Республики (47).

              Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин отметил, что первая волна конкурса объединила представителей 1 тыс. 700 высших и средних учебных заведений из всех регионов страны.

              «Решая задачи работодателей, оформленные в виде кейса, каждый студент может проявить свои способности и таланты. Например, студент Брянского государственного технического университета Михаил Бибиков решил кейс производственного предприятия АО «Группа Кремний Эл» и разработал конструкцию микросхемы. Андрей Шевченко из Томского механико-технологического техникума предложил проект системы сбора и сортировки твердых коммунальных отходов. Его пригласил на стажировку томский оператор по обращению с коммунальными отходами. Такая стажировка становится первой строчкой в резюме студента», – отметил Семин.

              Среди организаций, которые пригласили больше всего стажеров: Правительство Ульяновской области, АО «Почта России», АО «Российский экспортный центр», АО «Дом.рф», АО «Группа Кремний Эл».

              Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал, что регион вошел в список стратегических партнеров проекта «Профстажировки 2.0». На IT-платформе проекта от Ульяновской области размещено 116 кейсов, которые полностью соотносятся с приоритетами развития региона.

              «Решения, которые предлагает конкурсантка Мария Сидорова, мы возьмем на вооружение в Ульяновской области. На областном уровне вместе с ней мы проработаем возможность внесения изменений в региональный закон о капитале «Семья». Это будет одной из главных задач стажировки. Изменения в законодательство Ульяновской области мы назовем поправками Марии Сидоровой. Ждем на стажировку», – отметил Морозов.

              «Почта России – одна из крупнейших компаний в стране. У нас 42 тыс. почтовых отделений во всех регионах, а в 18 тыс. населенных пунктов – это единственный объект инфраструктуры. Сегодня Почта России находится на пути масштабной трансформации в цифровую компанию с фокусом на предоставление почтово-логистических услуг и социальных сервисов гражданам нашей страны. Мы последовательно оцифровываем наши традиционные услуги в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». На пути глобальных изменений нам очень важен свежий взгляд, нестандартное мышление, которым обладает молодежь. Я буду рад видеть Елизавету Зонову, которая успешно решила кейс «Социальная платформа Почты России», в числе стажеров, а в дальнейшем, возможно, и сотрудников Почты России», – отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

              «Сегодня инновации – это то, что делает нашу жизнь лучше, что повышает качество нашей жизни. Мы выбрали решение Варвары Поздняковой по нашему кейсу «Городская экономика: перспективные проекты развития городской среды» именно потому, что оно инновационно в своем подходе и находится на стыке трех ключевых наших приоритетов – инновации, экология и улучшение городской среды. Тема зеленых облигаций и в целом зеленого финансирования сейчас набирает обороты во всем мире. Для ВЭБ.РФ эта повестка имеет особенную актуальность, в том числе и с учетом вступления в силу Парижского соглашения по климату, презентации Россией национального доклада о выполнении Целей устойчивого развития ООН, а также активной реализации нацпроекта «Экология», – сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

              «Благодарим организаторов конкурса «Профстажировки 2.0» за прекрасную возможность выявить новые таланты и идеи. Кейс по созданию окололунной орбитальной туристической станции – очень перспективное направление. Мы в Госкорпорации «Роскосмос» уверены в том, что подготовленные решения студентов и, самое главное, их готовность двигаться дальше в этом направлении послужат на благо отечественной и мировой космонавтике. Желаем вам в этом удачи, будем помогать успешно пройти стажировку и конечно, ждем вас на работу в ракетно-космическую отрасль», – отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

              «Вера Никерина выбрала очень сложный, но очень важный проект с точки зрения его влияния на сборочное производство ГАЗа. Любые идеи ценны, если они претворяются в жизнь. В этом – сильная сторона проекта «Профстажировки 2.0». Она не только в том, что молодые и талантливые люди решают кейсы. Эти проекты работают во благо компании. Благодарю вас за важный вклад», – отметил исполнительный директор «Группы Газ» Гюнтер Хайден.

              «Спасибо большое президентской платформе «Россия – страна возможностей» за совместную работу по реализации этого проекта. Участники – молодцы, мы гордимся вами. Уверен, что у вас все получится», – сказал руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

              В рамках первой волны конкурса наиболее популярными направлениями кейсов стали цифровизация и цифровая экономика, новые технологии и материалы, социальное развитие, поддержка и защита граждан, экология и разработка программ профессионального образования.

              На сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 4 тыс. 181 кейс от 1 тыс. 192 партнеров-работодателей, среди которых: ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

              Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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