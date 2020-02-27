Россиянку задержали в Турции по подозрению в контрабанде наркотиков

Власти Турции задержали гражданку России в связи с подозрением в попытке несанкционированного ввоза два года назад на территорию республики запрещенного наркотического вещества, говорится в распространенном заявлении генконсульства России в Стамбуле.

«Утром 27 февраля при прилете в аэропорт Стамбула турецкой службой безопасности была задержана гражданка Российской Федерации Крылова Наталья Олеговна. По поступлении указанной информации от супруга задержанной генконсульство незамедлительно обратилось к местным компетентным органам за пояснениями. Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Ранее спецслужбы Турции задержали 12 россиян за связи с ИГ*.

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