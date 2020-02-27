Украинцы высказались о будущем Донбасса

Больше половины (54%) жителей подконтрольной Киеву территории Украины хотят, чтобы самопровозглашенные ДНР и ЛНР вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на прежних условиях, следует из данных опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.

«Говоря о политическом будущем территорий ДНР и ЛНР, большинство граждан Украины (54%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше, 13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева», – передает РИА «Новости» сообщение социологов.

Кроме того, более 60% жителей Украины выступают против предоставления и закрепления в конституции особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это лишь 21% опрошенных)», – говорится в сообщении. Остальные респонденты не определились с ответом.

Помимо этого, 6% опрошенных хотели бы, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% – чтобы они отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% – чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

По данным социологов, еще менее популярна идея введения на Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают – 11%, остальные не смогли ответить на вопрос).

Также, силовое установление мира в Донбассе поддерживают только 20% граждан, против этого выступают 56%. А 13% поддержали бы отделения территорий, занятых ДНР и ЛНР, от Украины.

При этом 48% опрошенных против налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с ДНР и ЛНР, прерванных в том числе «указом об экономической блокаде». Поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых ДНР и ЛНР (выплату пенсий, зарплат и т.д.) 36%. Против такого решения – 41%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

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