МИД назвал противоправной политику США по односторонним санкциям

Москва считает политику США по введению односторонних санкций противоправной и противозаконной, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что накануне США ввели санкции в отношении организаций из Китая и некоторых других стран, относительно же российских организаций Вашингтон просто вновь обнародовал то, что уже было объявлено 14 февраля, передает РИА «Новости».

«То есть вчера никакого нового санкционного шума применительно к России не было реализовано. Но были реализованы угрозы санкций в рамках соответствующего закона о нераспространении применимо к Ирану, Сирии и КНДР в отношении организаций не из России», – сказал Рябков.

По его словам, это уточнение не отменяет российскую «базовую позицию», а только ее подкрепляет.

«Экстерриториальные односторонние санкции США противозаконны, противоправны, не имеют под собой иных оснований, кроме стремления Вашингтона шантажировать неугодных и диктовать свою волю тем, кто проводит курс, по тем или иным параметрам не устраивающий американскую сторону. Мы, разумеется, осуждаем эту политику, она от начала до конца противоправна и не достигнет искомых Вашингтоном целей», – добавил Рябков.

Ранее в МИД заявили, что Москва считает любые односторонние санкции нелегитимными.