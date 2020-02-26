Президент поддержал идею прописать в Конституции защиту правды о ВОВ

Президент Владимир Путин назвал уместным аккуратно прописать в российской Конституции норму о защите правды о Великой Отечественной войне.

На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе глава государства отметил, что попытки «украсть» у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, «но это невозможно».

«Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

Тем не менее он согласился, что нужно «активно противостоять» таким попыткам. «И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны», – заключил президент.

Так Путин прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, который сообщил, что основном законе, в частности, планируется записать, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества».

Президент добавил, что сам много раз упоминал о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы. «Все (это, – прим. ВЗГЛЯД) чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно», – сказал Путин.

Никонов также предложил прописать в конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом, «сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира».

Путин поддержал эту идею. «У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все (они, – прим. ВЗГЛЯД) – русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи», – отметил российский лидер.

Ранее Путин пообещал изобличать попытки исказить историю Великой Отечественной войны.

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