Путин пообещал изобличать попытки исказить историю Великой Отечественной

Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны, заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

«Наш долг – всегда помнить, какой ценой досталась эта победа [в Великой Отечественной войне]. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», – приводит его слова ТАСС.

Путин напомнил, что в тяжелых кровопролитных сражениях воины не только изгнали агрессора со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию – помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.

«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», – рассказал президент о предстоящем в мае праздновании 75-летия Дня Победы.

Ранее Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

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