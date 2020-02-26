Россиян предупредили об опасности умных колонок

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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней - от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

Свой трудовой путь Алексей Данилов начинал в качестве ветеринараФото: REUTERS/Sergei Karazy
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Каждая стоит того, чтобы остановиться на ней подробно и дать русскоязычным украинцам шанс увидеть, в насколько мифологизированном и смешном пространстве они живут.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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          • Нет, это ненормально

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              Россиян предупредили об опасности умных колонок

              26 февраля 2020, 08:37

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Умные колонки могут быть полезным домашним устройством, которое подберет музыку под настроение, или же отличным инструментом для воровства личных данных и их последующей продажи на черном рынке, заявил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

              «Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», – передает радио Sputnik слова Токаренко.

              Он предупредил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах. По словам Токаренко, специально введенная «кнопка для параноиков», которая якобы отключает микрофон, тоже не идеальное средство для защиты персональных данных. Эксперт уверен, что слишком много людей хотят купить ваши персональные данные, и компании-производители колонок могут поддаться соблазну больших денег.

              «Первые, кто может платить деньги за такие записи, – это рекламщики. Таргетированная реклама – это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи – преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», – сказал он.


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