Участие в пресс-конгрессе ОНФ приняли около 100 журналистов

На пресс-конгрессе ОНФ в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе собрались около 100 журналистов с Северного Кавказа, участвующих во всероссийском конкурсе СМИ «Правда и справедливость».

Пресс-конгресс ОНФ, состоявшийся на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе, собрал около 100 журналистов – участников Всероссийского конкурса журналистов региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» со всего Северного Кавказа.

В этом году конкурс проводится Народным фронтом в шестой раз. По его итогам журналисты из всех регионов страны соберутся на VII Всероссийский медиафорум, сообщается на сайте ОНФ.

Мастер-классы для участников пресс-конгресса провели член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы России, журналист с 20-летним стажем Ольга Тимофеева и член центрального штаба ОНФ, журналист, автор и ведущий программы «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров.

«Многие газетчики, блогеры, телевизионные журналисты порой оказываются гораздо большими патриотами, чем руководители на местах, потому что они своими сюжетами отменяют незаконные стройки, незаконные тендеры. И в этом смысле для ОНФ местные журналисты – это друзья и коллеги. Задача журналистов – защищать людей. Здесь сегодня собрались журналисты с Северного Кавказа, которые действительно являются партнерами Народного фронта и меняют ситуацию на местах. Это команда, которая должна здесь зарядиться мощным энергетическим зарядом. Мы хотели бы, чтобы журналисты на этом пресс-конгрессе познакомились друг с другом и рассказали, чем они живут. Нам важно слышать каждого. ОНФ много лет проводит медиафорум, на котором президенту рассказывают о проблемах, о которых местные власти пытаются умалчивать. И здесь важно добиваться конкретных поручений по решению этих проблем», – подчеркнула Тимофеева.

Она непосредственно участвовала в подготовке медиафорумов ОНФ и вела главные площадки с участием президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, была одним из авторов законов в поддержку СМИ, которые разрабатывались по итогам форумов: это, в частности, законы о 21-й и 22-й кнопках для региональных и муниципальных телеканалов.

Петров рекомендовал уделять внимание навыкам работы в новых медиа и посвятил свой мастер-класс журналистским расследованиям: «В наше непростое время сложно заниматься расследованиями, особенно когда ты живешь в регионе, и на тебя оказывают давление чиновники и силовики. Каждый журналист должен заниматься своей профессией без оглядки, доводить правдивую информацию. И после этого должны делаться выводы местными чиновниками или силовиками, которые попадают в поле зрения журналистов. Репортажи, представленные на конкурс «Правда и справедливость», в итоге могут увидеть президент и вся страна. Мы постараемся отобрать лучших, а также защитить тех, на кого оказывается давление. Мы вместе – сила».

Заместитель руководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева рассказала о возможностях, который дает пресс-конгресс региональным журналистам.

«Профессиональное сообщество журналистов не просто видит здесь лауреатов конкурса «Правда и справедливость», важна возможность познакомиться с их работами, понять критерии выбора лучших. Первый пресс-конгресс прошел в Татарстане, сейчас у нас второе мероприятие. В Ставрополе люди особенно болеют за свои работы, им небезразлична судьба округа, который они представляют. Мы хотим узнать у них, что им интересно услышать на медиафоруме ОНФ. Многие журналисты из разных городов знакомятся друг с другом, делают совместные работы. В итоге могут быть подготовлены материалы уже не для конкурса, а для представления на медиафоруме ОНФ, чтобы обратить внимание президента на проблемы, требующие решения», – отметила она.

Врио ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов сообщил, что его учебное заведение неслучайно стало местом проведения пресс-конгресса Народного фронта.

«В конце прошлого года мы договорились с региональным отделением ОНФ о том, что наш университет станет центральной площадкой для активностей Народного фронта в Ставропольском крае. Первым шагом стала дискуссия со студентами-журналистами по итогам пресс-конференции президента. Наш университет готовит социально ответственных журналистов, это подтверждает участие наших выпускников в конкурсе «Правда и справедливость». В прошлом году мы отметили 25-летие журналистского образования в наших стенах, за это время мы подготовили около 1200 специалистов», – пояснил он.

В этом году от журналистов на творческий конкурс ОНФ поступило более 6 тыс. заявок, в том числе более 120 из Северо-Кавказского федерального округа. Участники пресс-конгресса в Ставрополе обсудили конкурсные работы, поделились опытом проведения расследований, сложностями и секретами профессии. Также были внесены предложения в программу медиафорума ОНФ: развитие обучающей программы Народного фронта для журналистов, в том числе с подготовкой в сфере мультимедиа и продвижения информации в интернете.

Всего перед большим медиафорумом ОНФ по всей России пройдут восемь пресс-конгрессов, ставропольский – стал вторым после мероприятия в Казани.