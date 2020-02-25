За победу в конкурсе «Моя страна – моя Россия» поборются более 60 тыс. участников

Взгляд
25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
Разделы

Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
Перейти а раздел…

Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
Перейти а раздел…

США научат украинскую молодежь национальному сознанию

Американцам особенно интересна активная молодежь, которую можно использовать в политических целяхФото: Zuma/ТАСС
США готовы вложить десятки миллионов долларов на развитие «демократических ценностей» украинской молодежи и противодействие «злонамеренной пропаганде» России. Агентство USAID, которое взялось за обработку умов молодых украинцев, действует на Украине уже 20 лет. С чем связана нынешняя программа, были ли эффективны предыдущие инвестиции и что им может противопоставить Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 127 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп пригрозил новыми санкциями за покупку нефти у Венесуэлы
              Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефтьУмер экс-президент Египта Хосни МубаракСтранам ЕС разрешили останавливать действие Шенгена из-за коронавирусаТрамп анонсировал сокращение числа военных в Афганистане
              Мишустин назвал две ключевые задачи правительстваПолитолог: Русофобия в США стала «элитной историей»Протестующие полицейские застрелили военнослужащего на ГаитиВ России предложили ужесточить наказание за избиение учителей
              Захарова рассказала о набросившихся на делегацию России грузинских журналисткахСпектакль с участием российского актера отменен в ХарьковеЗеленский сравнил себя с «дрессированным псом»Российского актера задержали на Рублевке с 90 таблетками МДМА

              Главная тема


              США научат украинскую молодежь национальному сознанию

              «Академик Черский»


              Найдено объяснение смены курса способного достроить «Северный поток – 2» судна

              «держится на деньгах»


              Секретарь СНБО Украины предрек России «развал»

              скоростная трасса


              Названа стоимость строительства дороги из Краснодара к Крымскому мосту

              Видео

              финансовые проблемы


              Страны Евросоюза переругались из-за денег

              борьба в авиастроении


              Запад стремится добить остатки технологических достижений России

              Китайский дракон


              Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

              День Красной армии


              Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

              Самое лучшее


              Евгений Фатеев: Вообще-то мы очень богатые люди

              Другой ритм


              Вадим Жарко: Пора говорить о новом общественном договоре

              Эвакуация


              Анна Долгарева: От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              За победу в конкурсе «Моя страна – моя Россия» поборются более 60 тыс. участников

              25 февраля 2020, 16:45

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              В понедельник завершилась заявочная кампания XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Число участников превысило отметку в 60 тыс. человек.

              Прием заявок проходил со 2 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. Лидерами по числу регистраций стали Краснодарский край (6,3%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,3%), Республики Мордовия (4,5%) и Москва (3,7%), сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «По итогам заявочной кампании участниками нового сезона конкурса стали 63 011 человек. Это почти в два раза выше показателя прошлого года (34 604 участника). Мы получили заявки не только из России, но и еще из 16 государств: из стран СНГ, а также из Испании, Йемена, Палестины, Египта, Республики Чад и Республики Конго. С каждым сезоном конкурс становится более масштабным и массовым. Отмечу, что, например, в номинации «Моя педагогическая инициатива», которая не имеет возрастных ограничений, свои инициативы представили трое участников старше 70 лет», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила, что на протяжении всей заявочной кампании самыми популярными номинациями оставались «Моя страна. Моя история. Моя победа», приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (11 тыс. 766 участников) и «Моя педагогическая инициатива» (10 тыс. 654). Тройку самых популярных номинаций замыкает «Экология моей страны» – 7 тыс. 600 конкурсантов.

              Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» инициирована Российской академией образования и проводится совместно с Российским государственным гуманитарным университетом, номинация «Моя педагогическая инициатива» проводится по инициативе Российской академии образования.

              Как отметил президент РАО Юрий Зинченко, «мы приняли решение увеличить призовой фонд номинаций. К традиционным I, II и III местам добавятся специальные премии. Для нас очень важно поддержать педагогов-практиков, представивших свои проекты на экспертизу».

              «В новом сезоне увеличилось количество номинаций. Появились «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика». Все это способствует расширению географии проекта, растет и число участников из отдаленных регионов. В номинации «Мой Дальний Восток» 540 участников, в номинации «Моя Арктика» – 576», – добавила Лариса Пастухова.

              По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список участников (победителей заочного этапа), прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве, Перми, Екатеринбурге и Саранске, в ходе которых будут определены победители.

              Очные этапы будут проходить на площадках Российской академии образования, Российского государственного гуманитарного университета, Роспатента, Уральского государственного медицинского университета, Пермского Политеха, Мордовского государственного педагогического институте им. М.Е. Евсевьева и других. Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года.

              Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

              Основные этапы XVII сезона конкурса:

              2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;

              25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

              1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;

              3 – 6 июня 2020 года – награждение победителей на площадке Петербургского международного экономического форума.

              В конкурсе принимают участие две категории участников:

              Первая – от 14 до 17 лет;

              Вторая – от 18 до 35 лет.

              Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.

              Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............