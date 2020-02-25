За победу в конкурсе «Моя страна – моя Россия» поборются более 60 тыс. участников

В понедельник завершилась заявочная кампания XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Число участников превысило отметку в 60 тыс. человек.

Прием заявок проходил со 2 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. Лидерами по числу регистраций стали Краснодарский край (6,3%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,3%), Республики Мордовия (4,5%) и Москва (3,7%), сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«По итогам заявочной кампании участниками нового сезона конкурса стали 63 011 человек. Это почти в два раза выше показателя прошлого года (34 604 участника). Мы получили заявки не только из России, но и еще из 16 государств: из стран СНГ, а также из Испании, Йемена, Палестины, Египта, Республики Чад и Республики Конго. С каждым сезоном конкурс становится более масштабным и массовым. Отмечу, что, например, в номинации «Моя педагогическая инициатива», которая не имеет возрастных ограничений, свои инициативы представили трое участников старше 70 лет», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила, что на протяжении всей заявочной кампании самыми популярными номинациями оставались «Моя страна. Моя история. Моя победа», приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (11 тыс. 766 участников) и «Моя педагогическая инициатива» (10 тыс. 654). Тройку самых популярных номинаций замыкает «Экология моей страны» – 7 тыс. 600 конкурсантов.

Номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» инициирована Российской академией образования и проводится совместно с Российским государственным гуманитарным университетом, номинация «Моя педагогическая инициатива» проводится по инициативе Российской академии образования.

Как отметил президент РАО Юрий Зинченко, «мы приняли решение увеличить призовой фонд номинаций. К традиционным I, II и III местам добавятся специальные премии. Для нас очень важно поддержать педагогов-практиков, представивших свои проекты на экспертизу».

«В новом сезоне увеличилось количество номинаций. Появились «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика». Все это способствует расширению географии проекта, растет и число участников из отдаленных регионов. В номинации «Мой Дальний Восток» 540 участников, в номинации «Моя Арктика» – 576», – добавила Лариса Пастухова.

По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список участников (победителей заочного этапа), прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве, Перми, Екатеринбурге и Саранске, в ходе которых будут определены победители.

Очные этапы будут проходить на площадках Российской академии образования, Российского государственного гуманитарного университета, Роспатента, Уральского государственного медицинского университета, Пермского Политеха, Мордовского государственного педагогического институте им. М.Е. Евсевьева и других. Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года.

Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

Основные этапы XVII сезона конкурса:

2 декабря 2019 года – 24 февраля 2020 года – прием заявок на участие в конкурсе;

25 февраля – 1 апреля 2020 года – заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

1 апреля – 6 июня 2020 года – очный тур для участников старше 18 лет;

3 – 6 июня 2020 года – награждение победителей на площадке Петербургского международного экономического форума.

В конкурсе принимают участие две категории участников:

Первая – от 14 до 17 лет;

Вторая – от 18 до 35 лет.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».