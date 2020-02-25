В Египте объявлен трехдневный траур из-за смерти Мубарака

Власти Египта объявили трехдневный траур в связи с кончиной бывшего президента страны Хосни Мубарака, об этом заявила администрация нынешнего египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.

«Всеобщий траур объявляется по всему Египту сроком на три дня со среды, 26 февраля, в связи со смертью экс-президента АРЕ Мухаммеда Хосни Мубарака», – передает РИА «Новости» заявление администрации.

Во вторник Хосни Мубарак умер в Каире на 92-м году жизни. В конце января ему провели операцию по удалению опухоли в желудке.

Мубарак правил Египтом 30 лет, с 1981 по 2011 год, однако после волны массовых демонстраций подал в отставку. В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, однако решение суда было отменено. В итоге он был приговорен вместе с двумя сыновьями только к трем годам тюрьмы за коррупцию, и освободился спустя четыре дня после оглашения приговора.

В марте 2017 года Кассационный суд Египта окончательно оправдал Мубарака.