Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Корреспондента газеты «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, его шенгенская виза аннулирована, сообщили в пресс-службе издания.

«Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии», – говорится в сообщении «Пятого канала».

Журналист прилетел в Ригу утром 24 февраля в командировку, но на границе ему сообщили, что он не может въехать в страну и выдали ему соответствующие документы.

По информации телеканала, темой предстоящих съемок должно было стать расширение в 200 раз военной базы в латвийском городе Даугавпилс.

Редакция уже обратилась за разъяснениями в МИД России и направит запросы в соответствующие органы Латвии и Эстонии.

Власти балтийских стран неоднократно мешали работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Посол России в Риге Евгений Лукьянов, комментируя в начале февраля ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями, заявил, что Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии.

В январе филиал российского агентства Sputnik прекратил работу в Эстонии. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием.