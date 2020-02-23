Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

Россия, помогая Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), не раскроет секреты работы своей системы, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«Нет, так не получится», – передает ТАСС ответ Боева в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» в ответ на вопрос, не получится ли так, что Россия расскажет главную тайну, как она защищена.

По словам главного конструктора российской СПРН, сейчас совместные работы ведутся по ряду направлений.

«Прежде всего это касается области контроля космического пространств», – отметил Боев, добавив, что также работы ведутся по радиоэлектронным комплексам.

В октябре президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая «кардинальным образом повысит обороноспособность» КНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД