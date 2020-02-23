«Вирусологи» в спортивных костюмах обратились к Зеленскому

Три участника беспорядков в украинском поселке Новые Санжары, которых президент Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к главе государства.

Молодые люди во время протестов против размещения эвакуированных из Китая граждан попали в объективы фото- и видеокамер. Их называли провокаторами, прибывшими из других городов, сообщает «Страна.ua».

В видеообращении к президенту Украины участники беспорядков заявили, что являются местными жителями Новых Санжар. На месте протестов, по их словам, они пробыли не больше часа и за это время успели попасть на кадры с места событий. Молодые люди заявили, что им начали поступать угрозы. Видеообращение опубликовано на You-Tube-канале «Полтавське ТБ».

Ранее Зеленский заявлял, что снятые на видео организаторы беспорядков из-за коронавируса – «это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах». Президент отметил, что прежде эти люди «были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли».

Напомним, в четверг в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. В результате столкновений с участниками протестов пострадали девять силовиков.

Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой и пообещал наказать виновных в нагнетании паники.

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