В Сочи российский лидер Владимир Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо.

Президент России вручил кубок победителю заключительного боя вечера в весовой категории до 100 кг Евгению Дубине из Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Путин заявил, что «от души благодарит всех, кто организовал мероприятие», а также самих спортсменов. Глава государства назвал их «одаренными, мужественными, красивыми, с мужским настоящим характером».

Он подчеркнул, что «сегодня здесь нет проигравших – они все на пьедестале почета».

Как заявил Путин, самбо является зрелищным и динамичным спортом, созданном из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР. Также президент отметил, что массовым видом спорта становится боевое самбо, которое развивалось, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки и министерства обороны.

Президент России выразил уверенность, что боевое самбо полюбят тысячи людей как в России, так и за ее пределами.