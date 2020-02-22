Глава конгресса Совета Европы призвал не забывать об «оккупации» Россией территорий Грузии и Украины

Председатель конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе посетил в субботу в Тбилиси Музей оккупации и заявил, что «неприемлема ситуация», которая складывается в отношении Грузии и Украины из-за «российской оккупации».

«Грузия – одна из стран Совета Европы, чья территория оккупирована. Аналогичная ситуация с Украиной. Нельзя забывать об этом», – заявил он.

По его словам, в последнее время больше мирового внимания «в основном приковано к Сирию, Ираку, Африке».

«Там конфликты более активны. Но не надо забывать, что такая же ситуация внутри Европы, где территории оккупированы Россией», – сказал Андерс Кнапе.

Он намерен посетить «линию оккупации» – так называют в Тбилиси границу Грузии и Южной Осетии.

«Это не только личный интерес, это интерес Совета Европы, чтобы обновить знания о ситуации там», – сообщил глава Конгресса.

Сопровождающие его грузинские политики назвали визит и заявления «очень важными».

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