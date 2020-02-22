Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей

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22 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Российские НКО научились привлекать деньги

По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памятиФото: 1tv.ru
Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО. Подробности...
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Англичане погубили бесплатное здравоохранение

Лежачие пациенты на каталках в больничных коридорах стали реальностью британского здравоохраненияФото: Hannah McKay/Reuters
Британская система здравоохранения (NHS) настолько погрязла в структурных проблемах и недофинансировании, что любая реформа, кажется, просто убьет ее на месте. Все это сказывается на пациентах, которые сутками ждут места в больничной палате. Медленная гибель NHS – наглядный пример разрушения соцподдержки XX века, которая в эпоху олигархического капитализма оказалась никому не нужна. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
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          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

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              Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей

                 22 февраля 2020, 16:05
              Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Музыкант Сергей Шнуров в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ отреагировал на слова телеведущей Ксении Собчак о его вступлении в партию.

              Ведущий Вадим Такменев в эфире напомнил музыканту о словах Собчак в Instagram о том, что «выбранная партия, безусловно, удачный выбор и для Бориса, и для Сергея», «примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире».

              «Мне кажется, что в случае с Ксенией ее слишком часто называли этой самой «беспокойной лошадью», что она через эту призму стала воспринимать всю жизнь. Но кроме лошадей есть еще много разных животных», – передает РИА «Новости» слова Шнурова.

              Вместе с тем, он отметил, что Собчак прошла сложный путь в политике.

              «Несмотря на наши с ней сегодняшние отношения, она действительно прошла довольно сложный и тяжелый путь. Только единственное она не поняла, что это забег не в четыре месяца, а длинный-длинный. Я-то легкой атлетикой занимался и бегал довольно длинные дистанции, поэтому мне это нравится. Если уж не справлюсь, то не справлюсь, но мне кажется, что я смогу», – сказал музыкант.

              Он также сказал, что свою серьезность в политике он намерен доказывать «своими высказываниями, тезисами, виденьем повестки». «Никакими трюками», – добавил он.

              Шнуров заявил также, что политика сама пришла к нему и «постучала в двери».

              «Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того, что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше», – передает РИА «Новости» слова Шнурова, уточнившего, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.

              Он отметил, что считает нормальным, когда «мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит – давайте я вам помогу, сделаю классно».

              По его словам, он «сюда приплыл со дна жизни». «На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», – сказал музыкант.

              Шнуров сообщил, что его супруга хорошо отреагировала на решение заняться политикой.

              «Прекрасно отреагировала. Она и подарила мне этот костюм (в котором музыкант пришел в студию) на 23 февраля. Сказала: раз ты идешь на такую замечательную программу, то вот тебе костюм», – сказал Шнуров.

              Напомним, Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.


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