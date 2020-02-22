Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей

Музыкант Сергей Шнуров в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ отреагировал на слова телеведущей Ксении Собчак о его вступлении в партию.

Ведущий Вадим Такменев в эфире напомнил музыканту о словах Собчак в Instagram о том, что «выбранная партия, безусловно, удачный выбор и для Бориса, и для Сергея», «примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире».

«Мне кажется, что в случае с Ксенией ее слишком часто называли этой самой «беспокойной лошадью», что она через эту призму стала воспринимать всю жизнь. Но кроме лошадей есть еще много разных животных», – передает РИА «Новости» слова Шнурова.

Вместе с тем, он отметил, что Собчак прошла сложный путь в политике.

«Несмотря на наши с ней сегодняшние отношения, она действительно прошла довольно сложный и тяжелый путь. Только единственное она не поняла, что это забег не в четыре месяца, а длинный-длинный. Я-то легкой атлетикой занимался и бегал довольно длинные дистанции, поэтому мне это нравится. Если уж не справлюсь, то не справлюсь, но мне кажется, что я смогу», – сказал музыкант.

Он также сказал, что свою серьезность в политике он намерен доказывать «своими высказываниями, тезисами, виденьем повестки». «Никакими трюками», – добавил он.

Шнуров заявил также, что политика сама пришла к нему и «постучала в двери».

«Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того, что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне показалось, может быть самонадеянно, что я могу этим людям объяснить, в том числе, и вообще людям, что нашу страну можно сделать лучше», – передает РИА «Новости» слова Шнурова, уточнившего, что впервые комментирует в СМИ свое вступление в партию.

Он отметил, что считает нормальным, когда «мужчина после 40 лет, добившийся каких-либо успехов, оборачивается вокруг и говорит – давайте я вам помогу, сделаю классно».

По его словам, он «сюда приплыл со дна жизни». «На том дне достаточно много хороших, приличных, порядочных людей. Давайте оторвемся от дна и всплывем наконец-то», – сказал музыкант.

Шнуров сообщил, что его супруга хорошо отреагировала на решение заняться политикой.

«Прекрасно отреагировала. Она и подарила мне этот костюм (в котором музыкант пришел в студию) на 23 февраля. Сказала: раз ты идешь на такую замечательную программу, то вот тебе костюм», – сказал Шнуров.

Напомним, Шнуров вступил в Партию роста и не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году.