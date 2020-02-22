Пытавшийся задушить и закопать ребенка подросток оказался убийцей

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22 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Российские НКО научились привлекать деньги

По словам Сергея Кириенко, в связи с 75-й годовщиной Победы на первое место по числу победителей вышли проекты по сохранению исторической памятиФото: 1tv.ru
Российские НКО каждый год привлекают все больше денег на осуществление своей деятельности. Причем, даже не государственных, а коммерческих. Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помимо 4 млрд рублей от Фонда президентских грантов, эти организации получат еще почти столько же из других источников. По его мнению, это говорит о росте уровня профессионализма НКО. Подробности...
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Америка готова признать поражение в Афганистане

Дональд Трамп и президент Афганистана Ашраф Гани на американской военной базе в ноябре прошлого годаФото: AP Photo/Alex Brandon/ТАСС
США объявили о готовности в следующую субботу подписать соглашение с «Талибаном», признав тем самым неудачу своих 18-летних попыток уничтожить его. Это должно открыть путь к прекращению войны в Афганистане и выводу из страны американских войск. Сможет ли Дональд Трамп и в самом деле уйти из Афганистана и смогут ли сами афганцы договориться о мирной жизни в своей стране после 40 лет войны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
Первая реакция на новость о том, что Сергей Шнуров вступил «Партию Роста» и даже, возможно, возглавит список этой партии на выборах в Госдуму в следующем году – от съемок в рекламе лекарства от простатита до членства в партии простатита дорожка короткая. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

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          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

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              Пытавшийся задушить и закопать ребенка подросток оказался убийцей

              22 февраля 2020, 14:21

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В 2017 году подросток, подозреваемый в попытке задушить и закопать школьника, убил ребенка, столкнув его в воду.

              В 2017 году подозреваемый, которому на тот момент не было 14 лет, столкнул с дамбы в реку другого ребенка. Он наблюдал за тем, как мальчик тонет, передает РЕН ТВ.

              Тогда подростку удалось избежать ответственности из-за возраста – его лишь на время поместили в психиатрическое учреждение.

              Сообщается, что рассказывая о том убийстве инспектору по делам несовершеннолетних, молодой человек якобы улыбался. В инспекции его характеризуют как «подростка с мозгом взрослого».

              Отмечается также, что после многочисленных избиений других детей старшеклассника могли не привлечь к ответственности по той причине, что у него астма. С 2016 года он избил как минимум шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения.

              Ранее сообщалось, что в Мурманской области подростка заподозрили в попытке задушить и закопать школьника.


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