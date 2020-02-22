Пытавшийся задушить и закопать ребенка подросток оказался убийцей

В 2017 году подросток, подозреваемый в попытке задушить и закопать школьника, убил ребенка, столкнув его в воду.

В 2017 году подозреваемый, которому на тот момент не было 14 лет, столкнул с дамбы в реку другого ребенка. Он наблюдал за тем, как мальчик тонет, передает РЕН ТВ.

Тогда подростку удалось избежать ответственности из-за возраста – его лишь на время поместили в психиатрическое учреждение.

Сообщается, что рассказывая о том убийстве инспектору по делам несовершеннолетних, молодой человек якобы улыбался. В инспекции его характеризуют как «подростка с мозгом взрослого».

Отмечается также, что после многочисленных избиений других детей старшеклассника могли не привлечь к ответственности по той причине, что у него астма. С 2016 года он избил как минимум шесть мальчиков и девочек 2005–2008 годов рождения.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области подростка заподозрили в попытке задушить и закопать школьника.