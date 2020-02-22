Установку Windows 10 усложнили

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, сообщает профильный немецкий сайт DrWindows. В публикации говорится, что это усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.

Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию, передает РИА «Новости».

Как отмечает DrWindows, глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса от нее можно избавиться.

Теперь единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft является установка Windows с отсутствующим подключением к Сети.

Ранее стало известно, что Microsoft отозвала обновление Windows 10, вызывающее сбой в системе устройств. Обновление признано критическим.