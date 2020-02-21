ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

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Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
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Остатки украинского флота способны сильно навредить России

Украинский диверсионный катер проекта 58181 «Кентавр ЛК»Фото: кадр из видео
ВМС Украины имеют шанс пополниться еще одним кораблем – после длительного ремонта спущен на воду десантный катер «Сватово». С одной стороны, эта новость вызывает разве что смех: настолько ничтожны боевые качества кораблей, оставшихся в распоряжении украинского военно-морского флота. С другой – ВМС Украины имеют реальные возможности сильно навредить России. Каким образом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

              21 февраля 2020, 22:15

              Текст: Антон Антонов

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              ООН обращается к странам-донорам с просьбой о дополнительных 500 млн долларов на гумпомощь сирийцам в связи с ухудшением ситуации в Идлибе, заявил генсек организации Антониу Гуттереш.

              По словам Гуттереша, ООН думала, что помощь понадобится 800 тыс. человек, «перемещенным из-за недавнего и продолжающегося насилия». Однако сейчас организация считает, что в гумпомощи нуждаются 2,8 млн человек, поэтому «требуется что-то более значительное».

              В связи с пересмотром планов ООН просит у стран-доноров дополнительно выделить 500 млн долларов, чтобы помочь «новым беженцам в предстоящие шесть месяцев», передает РИА «Новости».

              Гуттереш заявил, что с уменьшением «зоны безопасности» увеличивается «потенциальная возможность человеческих страданий».

              Как заявил генсек ООН, конфликт в Сирии не имеет военного решения, только политическое. Он заявил, что «созданные чужими руками страдания сирийского народа должны закончиться и должны закончиться сейчас». Гуттереш призвал к немедленному прекращению огня.

              Напомним, Россия согласна с тем, что «ситуация в Идлибе очень тревожная», но считает, что осуществляющие агрессивные действия в отношении сирийской армии террористические группировки должны быть нейтрализованы. Москва подчеркивает, что сирийские вооруженные силы «находятся у себя в стране и ведут с террористами борьбу на территории своей собственной страны».

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