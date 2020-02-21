ООН попросила дополнительно 500 млн долларов для Идлиба

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21 февраля, пятница | Последнее обновление — 22:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Новых Санжарах рассказали о планах местных жителей сжечь санаторий для эвакуированных
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Остатки украинского флота способны сильно навредить России
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре
Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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За шесть лет украинцы ускакали в средневековье
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
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