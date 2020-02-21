Кремль подтвердил запланированный на пятницу телефонный разговор Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор подтверждаю. Планируется сегодня вечером», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее о предстоящем разговоре с Путиным сообщил сам Эрдоган. Он заявил, что от этих переговоров будет зависеть поведение Турции в сирийской провинции Идлиб.