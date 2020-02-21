Стали известны результаты анализов снятой с поезда под Брянском гражданки Китая

У гражданки КНР, которую ранее сняли с поезда под Брянском, не подтвердился ни диагноз ОРВИ, ни коронавирус, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

«Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружен», – приводит РИА «Новости» слова Резунова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, во время санитарного контроля в железнодорожном пункте пропуска через государственную границу на станции Суземка была выявлена гражданка КНР с признаками ОРВИ. Ее на скорой доставили в инфекционный стационар Брянска. Контактировавших с ней людей осмотрели и опросили, 13 из них направили на карантин, в специализированный бокс лечебного учреждения Брянска.

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Восемь человек, которые отказались покидать вагон, находятся в санитарном тупике. Им предоставили горячее питание. Отмечается, что вагон находится под контролем Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

Напомним, вагон, в котором выявили гражданку Китая с подозрением на коронавирус, отцепили и отправили в санитарный тупик.