Вагон поезда отцеплен в Брянске из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус, сообщили в пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск-Орловский» управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

В управлении сообщили ТАСС, что всего в вагоне находился 21 человек, в том числе 19 пассажиров и два проводника. Пассажирка, у которой заподозрили коронавирус, госпитализирована.

Остальные пассажиры и проводники находятся в вагоне, проводится медицинское обследование. Двоих пассажиров госпитализировали. По предварительным данным, детей в вагоне нет.

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