РПЦ поддержала Сербскую церковь в ситуации со спорным законопроектом о религии

Русская православная церковь поддерживает Сербскую православную церковь в «благородной и святой борьбе», которая ведется в Черногории, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

В интервью газете «Вечерне новости» митрополит заявил, что народ поднялся, чтобы защитить свою церковь, поскольку был возмущен спорным законом, предусматривающим изъятие храмов и церковной собственности, передает ТАСС.

«Президенты стран не могут создавать церкви, главы государств и правительств должны заниматься политикой, а церковными вопросами пусть занимаются люди церкви», – добавил он.

Митрополит Иларион сравнил ситуацию в Черногории с ситуацией на Украине. Он отметил, что экс-президент страны Петр Порошенко решил, что может создать новую церковь, и это поможет ему на выборах.



«Он потерпел жестокое поражение, но своими действиями нанес большой вред. Закон, принятый в Черногории, открывает широкие возможности для самоволия чиновников. Народ возмущен по праву», – сказал церковный иерарх.

По его мнению, принятие закона «является прямым вмешательством государства в дела Церкви», с позиции Церкви это неприемлемо. Иларион призвал сторонников СПЦ «не бояться светских властей, потому что они не могут уничтожить Церковь».

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви.

Напомним, из-за спорного законопроекта о религии в Подгорице в начале февраля состоялось самое массовое шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви. По разным подсчетам, в защиту СПЦ собрались до 25 тыс. человек.

Позже черногорские власти решили отложить скандальный законопроект о религии.