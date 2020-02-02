Массовые шествия и молебны в защиту Сербской церкви состоялись в Черногории

В Подгорице состоялось самое массовое шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви, сообщили в СПЦ.

Сторонники СПЦ собрались перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице с флагами и крестами. Протоиерей Предраг Шчепанович заявил собравшимся, что «это самое большое собрание до сих пор, большего этот храм не помнит». Он подчеркнул, что «шествие по улицам должно пройти мирно и с достоинством». Протоиерей призвал не поддаваться на провокации.

Акции проходят во многих городах Черногории от побережья Адриатики в Баре до границы с Сербией в Биело-Поле, передает РИА «Новости».

Сотни тысяч человек приняли участие в протестных акциях, передает ТАСС.

Черногорский портал IN4S сообщает, что рекордные 25 тыс. человек собрались на улицах города Биело-Поле, рекорд побит во втором по величине городе страны Никшиче. Молебен и лития в столице страны Подгорице собрали на улицах» максимальное число людей в истории города».

Одна из черногорских монахинь написала песню «Не отдадим святыни». Аранжировку сделали молодые прихожане. Песня стала не только своеобразным гимном участников протестов, но и хитом в соцсетях.

В декабре парламент Черногории утвердил закон, который вызвал протесты. В СПЦ опасаются, что начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной Черногорской «автокефальной» церкви.