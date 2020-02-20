Экс-помощницу Дворковича обвинили во взяточничестве

Следователи обвинили экс-помощницу бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича – Анастасию Алексееву в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства РФ, в период 2015 по 2016 годы получила взятку за действия в пользу взяткодателя. Сумма взятки составила более 4 млн рублей», – заявил в Басманном суде Москвы следователь СК России, передает ТАСС.

Взятка была получена в виде поездки в Таиланд на новогодние каникулы 2016 года и в Доминиканскую Республику на майские праздники. Поездки обошлись в 2 млн рублей каждая.

В этот период Алексеева была помощницей на тот момент вице-премьера Аркадия Дворковича.

В Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте Алексеевой.

В деле фигурируют четыре человека: кроме Алексеевой это гражданин США Джин Спектор, которого задержали ранее в четверг по обвинению в посредничестве во взяточничестве, и еще два человека – Якушкин и Белоножка. Им инкриминируется дача взятки и посредничество.

Спектор – изобретатель, который в России запатентовал лекарство от онкозаболеваний. СК также просит суд заключить американца под стражу.

Алексеева, по данным РБК, в 2018 году была уволена из секретариата Антона Силуанова за передачу журналистам внутренней переписки.