Граждан Киргизии арестовали за создание экстремистской организации в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них – Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.