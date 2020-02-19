В банках России зафиксирован резкий рост нарушений информбезопасности

Банк России по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) больше 1,1 тыс. нарушений требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом, сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий ФинЦЕРТ Банка России Александр Дудка.

Дудка сообщил в ходе выступления на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы, что «в 2019 году выявлено различных нарушений, недостатков, изъянов в информационной безопасности более 1,1 тыс», передает ТАСС.

При этом по 2018 году «цифра была скромнее – около 200». Рост в пять раз объяснили ростом количества проверок и расширением их тематики.

Всего регулятор за минувший год провел 171 проверку, из которых 146 пришлось на банки и 25 на некредитные финансовые организации. При этом в ближайшие пару лет количество проверок банков и НФО может сравняться.

«Основные проблемы – это неосведомленность и низкая ответственность персонала. Недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита и контроля. (...) И зачастую формальное отношение собственников и руководителей организаций к проблеме защиты информации и информационной безопасности вообще», – добавил он, отметив, что за 2019 год отношение к этой теме все же изменилось и стало «менее формальным».

В результате в отношении проверенных организаций может быть назначено до 19 штрафов.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число IT-преступлений.