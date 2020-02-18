Умер главный врач больницы в китайском Ухане

Главный врач больницы «Учан» в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) скончался от нового коронавируса, сообщили СМИ.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от этого заболевания, передает ТАСС.

В 09.38 утра вторника (04.38 мск) журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Однако в 10.30 (05.30 мск) была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса.

Как сообщил во вторник государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, вирусом заразились 72 тыс. 436 человек, число выздоровевших превысило 12,5 тыс. человек. Число жертв вспышки коронавируса в Китае выросло за сутки на 98 человек – до 1868 человек.

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