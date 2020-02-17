Британия оштрафовала телеканал «НТВ – Мир Балтия»

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей), обвинив его в нарушении принципа беспристрастности.

«Ofcom обязал Baltic Media Alliance Limited выплатить штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов в связи с нарушением правил вещания телеканалом «НТВ – Мир Балтия». Владелец лицензии также должен сообщить о наших выводах в эфире телеканала», – сообщили в медиарегуляторе, передает РИА «Новости».

Речь идет о новостной программе «Сегодня» от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила, что медиарегулятор изучает две программы телеканала «НТВ – Мир Балтия» и одну программу канала РЕН ТВ – Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.

В прошлом год британский медиарегулятор Ofcom уже грозил ограничительными мерами в отношении российского телеканала НТВ в связи с его сюжетом о Скрипалях.

Напомним, весной 2018 года Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».