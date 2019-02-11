Британский медиарегулятор пригрозил НТВ из-за сюжета о Скрипалях

Британский медиарегулятор Ofcom задумался об ограничительных мерах в отношении российского телеканала НТВ в связи с его сюжетом о Скрипалях.

«Ofcom рассматривает возможность введения установленных законодательством санкций. Это уже шестой раз, когда обладатель лицензии нарушает нормы о необходимой беспристрастности, которые прописаны в своде правил телеканалов «НТВ-Мир Литва» и «НТВ-Мир Балтия», – цитирует «Интерфакс» информационный бюллетень Ofcom.

Британский медиарегулятор может ввести санкции в отношении российского телеканала из-за сюжета от 2 апреля 2018 года, в котором говорилось об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ofcom назвал это серьезным нарушением беспристрастности.

Напомним, весной 2018 года Ofcom инициировал несколько расследований против телеканала RT. За «нарушения» ему грозит отзыв лицензии или штраф до 250 тыс. фунтов стерлингов (около 21 млн 300 тыс. рублей).