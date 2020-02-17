Блогер признался в участии в деятельности ИГ

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17 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус РоссииФото: РИА Новости
«Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.  Подробности...
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Чем нацпроекты могут помочь заводам

Завод «Пегас-Агро» применяет новые технологии бережливостиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Зачем бизнесу помощь от государства – не деньгами, а консультациями и программами обучения? Как с помощью тренеров правильно двигать станки и сделать производство бережливым? Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Самарской области – промышленно развитом регионе, где в рамках профильного нацпроекта заводы смогли не только нарастить производство, но и существенно повысить зарплаты рабочим.  Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Какой была Украина, пока мы все ее не потеряли

Андрей Манчук, политолог
16 февраля исполнилось тридцать лет со дня смерти Владимира Щербицкого – самого успешного руководителя в истории Украины, при котором она реально была одной из самых развитых стран Европы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Чем ближе День Победы, тем таких манипуляций будет больше и больше. «Им» и этот день, и то, что он нас объединяет, страшнее коронавируса. Крепитесь, будут бить все сильнее. Подробности...
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    Какими будут пассажирские самолеты будущего

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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

      В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильм
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      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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              Блогер признался в участии в деятельности ИГ

              17 февраля 2020, 13:12

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Блогер Алибек Мирзеханов признался, что участвовал в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» и оформил явку с повинной.

              «У Мирзеханова оформлена явка с повинной, скрываться он никуда не собирается. Мой подзащитный имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием», – сообщил адвокат обвиняемого, передает ТАСС.

              Защитник попросил во Втором Западном окружном военном суде поместить блогера под домашний арест в свою квартиру в Одинцово или определить для него меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей.

              Суд не стал менять меру пресечения, с учетом того, что у обвиняемого нет регистрации в Москве и реквизитов счета, на котором находится необходимая для залога сумма.

              Напомним, Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», и хотя это дело в отношении него было прекращено, он был арестован на два месяца Мещанским судом Москвы по подозрению в терроризме. Показания по делу о призывах к терроризму на Мирзеханова дали двое ныне осужденных. По их данным, в 2014 году блогер демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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