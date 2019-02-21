Задержанного за драку у кафе «Неолит» блогера заподозрили в терроризме

ФСБ допросила подозреваемого в террористической деятельности блогера Алибека Мирзеханова, задержанного за массовую драку.

Мужчина был задержан по подозрению в причатности к массовой драке у кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы.

«Следователи ФСБ допрашивали его всю ночь», – сообщил ТАСС адвокат задержанного Шамиль Яндарбаев, отметив, что Мирзеханов подозрения на свой счет отрицает.

По словам адвоката, помимо статьи об участии в террористической организации его подзащитному вменяется еще и вербовка в ее ряды.

По данным Яндарбаева, следствие намерено в четверг просить суд избрать Мирзеханову меру пресечения в виде заключения под стражу. Только по одной из инкриминируемых статей ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По итогам массовой драки напротив кафе «Неолит», состоявшейся ночью 14 февраля, было задержано 20 человек, в основном выходцев с Северного Кавказа. Через три дня был задержан после обыска у него дома Мирзеханов. В ходе драки один человек был ранен и госпитализирован.