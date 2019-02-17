Блогера задержали за массовую драку в московском кафе

Блогер Алибек Мирзеханов в воскресенье, 17 февраля, задержан по подозрению в причастности к драке в кафе на юго-востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Алибек Мирзеханов был задержан в воскресенье рано утром после того, как в его квартире на Филевском бульваре в Москве был проведен обыск», – сказал собеседник ТАСС.

Согласно постановлению на обыск, «Алибек Мирзеханов 1994 года рождения является соучастником преступления, произошедшего 14 февраля в кафе «Неолит». Что именно изъято в ходе обысков в доме блогера, не уточняется.

В результате драки в кафе один человек получил ранения и был госпитализирован. По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали более 20 человек. Большая часть задержанных – выходцы с Северного Кавказа.