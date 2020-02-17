Экс-президент Грузии Маргвелашвили решил спасти «западный выбор» страны

Экс-президент Грузии (2013-2018) Георгий Маргвелашвили объявил о возвращении в большую политику, чтобы «служить миссии западного выбора вместе с друзьями и грузинским народом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он обвинил правящую «Грузинскую мечту», благодаря которой стал президентом семь лет назад, в «авторитаризме».

«Грузинская мечта» пересекла красные линии. Нет демократии – нет национального единства, нет европейского пути». Не могу на это смотреть», – сказал он.

После завершения работы на посту президента Маргвелашвили читал лекции. На днях он не исключил диалога с другим бывшим президентом – Михаилом Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия на Украине.

В Грузии в октябре этого года пройдут выборы в парламент.

Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили в свое время назвал Маргвелашвили своей «самой большой ошибкой» – не успев стать президентом Грузии, тот сразу же ушел в оппозицию к «Грузинской мечте».

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