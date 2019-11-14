Экс-президент Грузии Маргвелашвили предупредил о надвигающейся диктатуре

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции оппозиции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, которая проводится после провала в парламенте голосования о проведении выборов в 2020 году только по пропорциональной системе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Или демократия, или диктатура, вот и весь выбор. Или граждане Грузии проведут в жизнь демократию, или мы проснемся в диктатуре», – заявил он.

Он не исключил, что примет решение вернуться в политику, так как «ситуация драматическая».

«Не хочу жить в диктатуре», – сказал бывший президент Грузии.

Георгий Маргвелашвили призвал своих иностранных «друзей президентов» «оказать воздействие на процессы в Грузии».

На проспекте Руставели сейчас обустраивается палаточный городок, движение перекрыто. Оппозиционеры обещают не расходиться, пока правящая «Грузинская мечта» не примет решение провести выборы в 2020 году по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, парламент Грузии во время голосования в четверг набрал всего 101 голос вместо необходимых 113 и не смог внести изменения в конституцию о том, чтобы выборы в 150-местный парламент Грузии прошли через год только по пропорциональной системе, а не по смешанной пропорционально-одномандатной.

В июне в Тбилиси начались массовые акции протеста против визита депутатов Госдумы на Межпарламентскую ассамблею православия. Митинги привели к внутриполитическому кризису, после чего было обещано проведение выборов-2020 только по партийным спискам. За это и безрезультатно голосовал парламент в четверг. При этом западные партнеры Грузии поддерживали внесение изменений в конституцию для консенсуса в стране.