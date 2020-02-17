Филиппины решили депортировать обвиняемую в мошенничестве россиянку

Миграционная служба Филиппин приняла решение депортировать гражданку России Юлию Уба, против которой на родине возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили СМИ.

Как пишет газета «Манила буллетин», 36-летняя россиянка была задержана миграционными властями 6 февраля в городе Макати. Власти России обратились к Филиппинам в октябре с просьбой помочь в ее поиске, передает ТАСС.

В Ульяновской области против россиянки возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», она подозревается в хищении свыше 260 тыс. рублей.

Суд заочно избрал для Юлии Уба заключение под стражу в качестве меры пресечения. Она будет отправлена на родину как нелегальный иммигрант, поскольку не имеет необходимых документов.

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