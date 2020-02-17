Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 18 копеек – до 63,38 рубля, курс евро расчетами «завтра» снизился на 20 копеек – до 68,69 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 57,35 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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