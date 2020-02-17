В Госдуме назвали Польшу «лающей на Россию моськой»

Варшава готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу и позиции своих партнеров по ЕС, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой «мировой моськой»... Польша готова «лаять» на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС», — заявил депутат RT.

По его словам, говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров Евросоюза. Россия в свою очередь, считает депутат, доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы.

В воскресенье министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Евросоюза, а также национальных интересов стран – членов ЕС.

Польские политики регулярно выступают с громкими антироссийскими заявлениями. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам, и разбиралась, в чем корень исторической вражды двух славянских народов.

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