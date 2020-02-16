Польша назвала Россию «угрозой» для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович полагает, что Россия якобы представляет угрозу для Евросоюза, а также национальных интересов стран – членов ЕС.

«Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком – Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС – странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии», – приводит его слова РИА «Новости».

На Мюнхенской конференции по безопасности Чапутович заявил, что Россия «использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы».

Польские политики регулярно выступают с громкими антироссийскими заявлениями.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам, и разбиралась, в чем корень исторической вражды двух славянских народов.

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