МИД России оценил перспективы ЕС стать ключевым геостратегическим игроком

Москва рассчитывает, что новое руководство ЕС осознает невозможность стать ключевым геостратегическим игроком при сохранении статус-кво в отношениях с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Ощущение того, что настало время вернуть наши отношения на траекторию поступательного развития, постепенно набирает силу в странах-членах Евросоюза. Рассчитываем, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии также осознает несовместимость сохранения порочного статус-кво с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в «геостратегического игрока высшего ранга», – передает РИА «Новости» со ссылкой на La Stampa слова Лаврова.

«Со своей стороны готовы к совместной работе по продвижению российско-есовского сотрудничества на равноправной, взаимовыгодной основе», – добавил министр, отметив, что Россия никогда не отказывалась от идеи построения подлинно единой «большой Европы» без разделительных линий с участием и России, и Евросоюза, и общих соседей.

По словам Лаврова, в частности, важным шагом для этого могло бы стать сопряжение потенциалов ЕАЭС и ЕС, что также способствовало бы и формированию пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического взаимодействия от Атлантики до Тихого океана.

По словам министра, последние несколько лет стали для отношений России и Евросоюза «периодом упущенных возможностей». Увязывание перспектив взаимодействия Москвы и Брюсселя с внутриукраинским урегулированием абсурдно, а заморозка совместной работы и сохранение санкций «объективно противоречит коренным интересам» граждан.

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