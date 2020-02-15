Губерниев предрек России потерю еще одного «золота» ОИ из-за «дешевого допинга»

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации на два года россиян Евгения Устюгова и Светлану Слепцову, якобы нарушивших антидопинговые правила.

«У Устюгова были аномальные показатели паспорта крови в 2010 году, теперь мы можем потерять его золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2010 в Ванкувере! Ну что это такое, сколько можно попадать на одни и те же грабли?!» – выразил возмущение Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Мы сидели на дешевом допинге, Устюгову вменяют применение оксандролона – это анаболический стероид, и это за полгода до Олимпиады!» – заявил журналист, назвав сложившуюся ситуацию «чудовищной».

По словам Губерниева, теперь спортсмены должны «вернуть все призовые, которые проели, а это сотни тысяч евро».

«Волков, Малышко, Шипулин – они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами! У них отняли олимпийскую мечту. Когда эти люди что-то скажут? Опять все будут молчать, в надежде на CAS или еще что-то! Чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем, тем более разгребаем мы то, что было несколько лет назад!» – заявил он.

«Слишком много позора свалилось на наши светлые биатлонные головы! По Устюгову может быть еще одно разбирательство по итогам масс-старта в Ванкувере, нужно эту чашу испить до дна!» – заключил Губерниев.

Напомним, биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. Таким образом, сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

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